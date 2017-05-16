河北省”以武會友”、”以文會友” 兩岸一家親

左起:河北台辦主任王立杰、全球洪門聯盟總會長劉會進。(攝影 林麗萍)

五月十五日在高雄苓雅區迎來了一場”以武會友”、”以文會友”兩岸一家親交流會，由河北省台辦主任王立杰率河北武術交流團會見全球洪門聯盟總會長劉會進博士。王立杰表示，武術是中國傳統文化，在台灣進行兩岸武術切磋交流，也是為弘揚中華民族文化，使傳統文化在兩岸及全球都能發揚光大，在兩岸一家親的理念下，共同為中華民族文化負起傳承責任。

全球洪門聯盟總會長劉會進表示，洪門是一個國際社團會員遍佈全球，因此大家對於兩岸和平統一的聲音也是來自於全世界的。在全世界有2,000萬會員，在台灣亦有20萬會員，會員入會嚴格把關，不是隨便之人士即可入會。而洪門主張九二共識、一中原則、促進兩岸發展、維持兩岸和平為使命，這樣的目標與方向不變。

現場由兩岸文亳大師”以字會友”，各自揮毫秀好字，首先由河北省傳統武術文化聯合會丁新民會長揮亳秀一幅好字，當場寫下”兩岸一自脈一家人、武林同道片片親”。而台灣則由雙管書法大師蕭季慧老師寫下”義”字,一下筆成就三幅字畫，且能左右手書寫，也著時令人佩服其下筆之力道。

河北省傳統武術文化聯合會丁新民會長現場揮亳。(攝影 林麗萍)

”兩岸一自脈一家人、武林同道片片親”。(攝影 林麗萍)

雙管書法大師蕭季慧老師。(攝影 林麗萍)

一筆成就三幅字，一氣呵成。(攝影 林麗萍)

丁會長表示:河北省自古就是武術大師輩出之地，諸如楊露禪、董海川、郭雲深、孫祿堂、霍元甲、王子平、大刀王五、燕子李三等河北歷史名人。而滄州也在1992年成為全中國大陸第一個獲得「武術之鄉」殊榮的地級市，在河北70種拳術門類中，滄州占了52種。剛勁迅猛的「八極拳」就是當地響噹噹的一塊招牌，頭、肩、肘、手、尾、胯、膝、足，這八處發揮到極致，是乃「八極」。

(中時電子報)