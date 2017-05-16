破鏡重圓有望？小禎放閃甜喊「老公I love you」

繼農曆年曬全家福後，小禎又po照甜喊「老公」，被指復合有望。(取材自小禎臉書)

胡瓜女兒小禎2007年和李進良(阿良)奉子成婚，生下愛女Emma，然婚後多年來李進良桃色風波不斷，她終難忍老公花心的個性，於2012年分居，然始終沒簽字離婚，沒想到今年開始兩人之間顯現感情升溫的跡象，又今年母親節，「一家三口」再次找到機會聚在一起，小禎甚至甜蜜喊「老公」！

小禎與李進良自2012年分居，遲遲沒簽字離婚。(中時資料照片)

分居已4年多的小禎與李進良，從今年農曆年開始互動頻頻，為了女兒，小禎大年初三曬出全家福出遊照，標註「全家在一起就是幸福」，似有破冰跡象，之後也在節目上回應夫妻感情問題，表示「希望一切越來越好」，連胡瓜都說過樂見他們復合。

而最近適逢母親節，小禎在臉書貼出一個昂貴的香奈兒包包，寫下「謝謝老公跟女兒的禮物～～想到你們手牽手去幫我挑禮物就格外感動⋯⋯I love u both so much」，等同於公然放閃，不僅引來星友按讚，也有不少粉絲大喊「浪子回頭」、「復合的節奏」，但也有人覺得她應該再謹慎觀察一下，有粉絲真心回應，覺得感情的事情，實在不是「局外人」可以感受或評論的，重點還是「自己真心開心比較重要」。

(中時電子報)