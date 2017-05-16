被控教唆洩密一審無罪 馬英九：十分正確

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院判馬無罪，柯不服提上訴，高院今日開庭，馬英九到庭表示，「我沒有犯罪、一審判決十分正確，柯提上訴證明自己請託王金平院長聯手法務部長及高檢察長使檢察官放棄上訴的失格行為，沒有悔改認錯」。

本案是立委柯建銘在3年前「馬王政爭」時提起的自訴案，包括控 告馬教唆黃世銘洩密，及馬在國民黨記者會中，誹謗柯涉及司法關說案二部分；由於馬在總統任內有刑事豁免權，北院等到他卸任後才展開審理，今年3月審結判馬無罪。

(中時)