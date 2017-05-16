印證資安爆發年 勒索軟體大爆發

勒索病毒WannaCry肆虐全球，兩天內已有100多個國家淪陷。圖/中時電子報提供

就在今年初，便有資安廠商提醒電腦用戶們，要小心今年會是資安最為嚴峻的一年，沒想到在母親節前發生大規模的勒索軟體爆發，業者再度提醒，這只是第一波，後續會不斷出現，不可輕忽，亡羊補牢猶時未晚。

翔偉資安營運長杜世鵬表示，今年第一季我們便發現許多狀況，顯示今年會有難以預期的資安事件，年初的多家證券商被勒索或許僅是一個徵兆，果不其然，在醞釀許久後，爆發了一場橫跨近百個國家的資安勒索事件。事實上，用戶們需落實作業系統更新及漏洞補修之機制，和進行定時離線備份，將可以將此次風險事件降到最低。

遭這項惡意軟體鎖住檔案後，會向受害者勒索300美元（約台幣9000元）的比特幣，而後每兩小時增加100美元，一路增至600美元。圖/中時電子報提供

杜世鵬指出，此次主要攻擊來源是透過垃圾郵件進入企業或組織後，再以蠕蟲的感染方式進行擴散，然後再透過微軟的SMB漏洞與Macro機制進行攻擊，終致對電腦的多數檔案進行加密，索求300比特幣以上的贖金。此次攻擊據研判應該籌畫已久，不但個人、SOHO遭殃，連大型企業或組織機構也淪陷，看外電報導指出以英國國家醫療保健服務系統與聯邦快遞(FedEx)最為慘烈。由於台灣適逢周末，災情尚未明顯傳出，周一上班日，建議先斷線掃描檢測，否則一旦發作被整機鎖檔，那就真的欲哭無淚。

對於有安裝芬-安全端點安全管理的用戶，杜世鵬表示，在系統正常設定狀況下，開啟「深藍保護」與「主動式行為分析」機制，因此能有效且高程度的防禦這波攻擊。尤其此次攻擊還夾帶蠕蟲式的感染擴散，是許多端點防護軟體數據庫欠缺最新病毒機碼，也是戕害企業的最大因素，對於維護企業資安的IT人員應重新審查資安部署策略，並諮詢資訊安全管理合作伙伴，在不容疏失的時刻正確檢查下一波攻擊的防護能力。

就在今年初，便有資安廠商提醒電腦用戶們，要小心今年會是資安最為嚴峻的一年，沒想到在母親節前發生大規模的勒索軟體爆發，業者再度提醒，這只是第一波，後續會不斷出現，不可輕忽，亡羊補牢猶時未晚。

翔偉資安營運長杜世鵬表示，今年第一季我們便發現許多狀況，顯示今年會有難以預期的資安事件，年初的多家證券商被勒索或許僅是一個徵兆，果不其然，在醞釀許久後，爆發了一場橫跨近百個國家的資安勒索事件。事實上，用戶們需落實作業系統更新及漏洞補修之機制，和進行定時離線備份，將可以將此次風險事件降到最低。

杜世鵬指出，此次主要攻擊來源是透過垃圾郵件進入企業或組織後，再以蠕蟲的感染方式進行擴散，然後再透過微軟的SMB漏洞與Macro機制進行攻擊，終致對電腦的多數檔案進行加密，索求300比特幣以上的贖金。此次攻擊據研判應該籌畫已久，不但個人、SOHO遭殃，連大型企業或組織機構也淪陷，看外電報導指出以英國國家醫療保健服務系統與聯邦快遞(FedEx)最為慘烈。由於台灣適逢周末，災情尚未明顯傳出，周一上班日，建議先斷線掃描檢測，否則一旦發作被整機鎖檔，那就真的欲哭無淚。

對於有安裝芬-安全端點安全管理的用戶，杜世鵬表示，在系統正常設定狀況下，開啟「深藍保護」與「主動式行為分析」機制，因此能有效且高程度的防禦這波攻擊。尤其此次攻擊還夾帶蠕蟲式的感染擴散，是許多端點防護軟體數據庫欠缺最新病毒機碼，也是戕害企業的最大因素，對於維護企業資安的IT人員應重新審查資安部署策略，並諮詢資訊安全管理合作伙伴，在不容疏失的時刻正確檢查下一波攻擊的防護能力。

(中時電子報)