力挺前瞻 陳其邁怪馬政府執政八年債台高築

立法院再審前瞻藍綠立委爆發推擠。（資料照，陳信翰攝）

立法院經濟等委員會昨聯席審查《前瞻基礎建設特別條例》草案，在藍委衝撞主席台、撒假錢等一陣混亂中，民進黨立委邱議瑩逐一唸過所有法條，立即宣布全案送出委員會，交付黨團協商。對此，民進黨立委陳其邁在臉書力挺前瞻，並批評馬政府執政八年造成台灣債台高築，「當前小英政府所推動的前瞻基礎建設就是要奠定國家未來30年發展根基，要平衡區域發展」。

陳其邁表示，在國民黨的阻撓下，空轉好幾周的經濟聯席委員會昨續審《前瞻基礎建設特別條例》草案，昨天中午審查完竣。「接下來的協商、院會二、三讀，我們要請國民黨不要再無理取鬧、蠻橫杯葛，放下黨派成見，支持我們高雄的發展。」

陳其邁說前瞻基礎建設是包含高雄捷運紅線岡山路竹延伸線、和捷運黃線等軌道建設，還包括高雄體感科技園區、海洋科技產業創新專區、水環境及城鄉建設競爭型計劃等相關建設。投入共約2,070億元的公共建設預算，這些都彰顯小英政府對高雄建設與發展的重視。

「但是國民黨卻不斷阻礙南部的發展，兩位國民黨前政府的閣揆接連出來唱衰，江宜樺說軌道建設會帶來財政負擔；毛治國也說建設都是靠舉債來的。」陳其邁說如果回頭檢視馬政府，上任前的公共建設預算還有3,979億元，到卸任時卻只剩3,300億元，過去八年的公共建設經費不斷下降。

至於舉債部分，陳其邁批評馬政府時期八年舉債淨增1兆5,666億元，平均每年增加1,985億元。馬政府八年任內不僅對公共建設的投資逐年下降，舉債卻大幅攀升，真不知道這兩位前閣揆有什麼資格評論。

陳其邁指出，馬政府執政八年造成台灣債台高築，對南部建設停滯，嚴重導致南北失衡。當前小英政府所推動的前瞻基礎建設就是要奠定國家未來30年發展根基，要平衡區域發展，還給高雄建設與發展一個公平的對待。

對此，網友表示「蓋一堆垃圾舉債舉到破表的不就高雄？」、「前瞻這種鳥計畫在民間公司提出來，上司先嗆爆你」、「高雄又要舉新債了嗎？」、「就是一堆忝不知恥的，批判別人來合理化自己」、「果然最後就是拿分南北這招來救援」、「前次執政到處蓋機場養蚊子還不夠喔，這次又準備蓋一堆蚊子軌道」、「民進黨哪裡爛?全黨都爛。前瞻哪裡不好?計畫有夠簡陋的」。

(中時電子報)