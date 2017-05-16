小禎女兒幫按摩 網驚藍心湄激凸了

藍心湄不愛穿內衣被約束的感覺。(圖／本報系資料照)

網友發現藍心湄激凸了。(圖／翻攝自小禎臉書)

14日是母親節，小禎也在臉書分享過節一系列照片，其中她的女兒Emma幫藍心湄按摩，卻被眼尖網友發現有亮點，驚呼：「激凸了」！

小禎女兒幫藍心湄按摩，她的表情看起來又爽又痛，網友笑說：「看心湄姐表情，這按摩技術非常好，平常有在練喔...」，不過比表情更有看頭的是，她似乎沒穿內衣激凸了，網友大讚：沒穿內衣胸部也太美了！」

其實藍心湄不愛穿內衣似乎已不是秘密，她只有在健身時，會穿上簡單型運動內衣，而她也自爆不貼胸貼，反而覺得OK繃更好用，可以隨貼隨撕。

(中時電子報)