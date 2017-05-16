昆山花橋跨境貿易小鎮啟動暨中科創新廣場開園

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5月13日，位於昆山花橋的跨境貿易小鎮正式啟動，中科創新廣場同時開園。

屆時參加此活動有省台辦主任楊峰，原科技部黨組成員、科技日報社社長張景安，蘇州市委常委、昆山市委書記姚林榮，昆山市委副書記、市長杜小剛，蘇州市台辦主任楊軍，昆山市委常委、組織部部長、花橋經濟開發區黨工委書記林小明，昆山市委常委、統戰部部長陳麗豔，昆山市人民政府副市長金銘、金健宏，花橋經濟開發區黨工委副書記、管委會副主任史紅亮，昆山台協會會長李寬信，網易集團副總裁柳曉剛等人出席。

2015年10月，國家發改委、國台辦、商務部等12個部門批准設立昆山海峽兩岸電子商務經濟合作實驗區後，花橋經濟開發區作為主要實施載體，電子商務產業發展迅速。截至2016年底，累計引進電子商務企業86家，註冊資本約5億元，電子商務產業實現營業收入約30.3億元，繳納稅收6779萬元。2017年，為促進跨境電子商務產業發展，加速傳統企業轉型升級，花橋經濟開發區全力打造以出口業務為發展方向、以兩岸電子商務為特色的跨境貿易小鎮，與江蘇省台辦共同推進“台商走電商”工作，推動台資企業轉型升級。昆山（花橋）跨境電子商務產業園（即跨境貿易小鎮）獲批“江蘇省跨境電子商務產業園試點”、“江蘇省電子商務示範基地”榮譽稱號。成立昆山市跨境電子商務協會，成員超100家。

“江蘇省台資企業電子商務服務示範基地”揭牌儀式。(旺旺中時文化傳媒北京提供)

根據規劃，昆山跨境貿易小鎮分為三個功能區：

A區為新零售展示體驗區，建設規劃展示中心，開設匯銀樂虎全球家、臺灣精品館、西柚洋倉、社區集、好孩子精品館等商業項目，打造集商品展示、線下體驗與銷售於一體的核心區。

臺灣灣精品館大受歡迎。(旺旺中時文化傳媒北京提供)

臺灣灣精品館大受歡迎。(旺旺中時文化傳媒北京提供)

B區為物流配套區，依託昆山對台郵件處理中心，為產業發展提供配套服務。其中，燕文物流已於2016年12月正式投運，實現業務量20萬單/天。

C區為產業孵化區，依託財智科技園，打造集企業辦公、孵化、培訓、供應鏈金融、平臺服務、論壇活動等功能於一體的跨境電子商務產業孵化園。

據瞭解，活動當天，江蘇省台辦、昆山市人民政府、網易集團三方簽定“台商走電商”合作協定；匯銀樂虎、敦煌網、燕文物流、社區集等10家企業簽約入駐小鎮；中科藍海智慧視覺實驗室、卡瑞斯博等10個項目簽約中科創新廣場。

(中時電子報)