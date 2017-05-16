NBA》帕帥批評帕楚利亞 韋斯布魯克按讚
子弟兵里歐納德左腳踝大扭受傷，馬刺老教頭帕波維奇斥責勇士中鋒帕楚利亞，這篇報導出現在網路社交媒體的時候，按讚的人群中出現了一個特殊球星，那就是雷霆一哥韋斯布魯克，認同帕帥譴責言論。
西區決賽首戰馬刺在第二節取得44比19的25分絕對領先優勢，但戰況在第三節里歐納德出手後踩到帕楚利亞的左腳，導致原本左腳踝就有傷在身的里歐納德痛苦倒地，進而退場再也無法上陣。
帕楚利亞強調不是故意，但他趨前防守後又向前跨了一步，就是多跨出的這一步才讓里歐納德落下的左腳踩在他的腳背上，雖然裁判吹判他犯規，但事後並沒有追加罰責，引起帕波維奇的不滿，進一步說出批評言論。
至於韋斯布魯克為何會按讚呢？起因是本季例行賽勇士與雷霆交手時，帕楚利亞曾直接肘擊過他，韋斯布魯克當場掩面倒地，並且用挑釁的眼神看著他，這口悶氣韋少當場吞了下去，但事後是放話下次遭遇會讓帕楚利亞難看，但現在只能先用按讚的方式支持帕波維奇了。
(中時電子報)
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