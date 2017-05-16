國民黨團質疑交通部42本軌道建設計畫

國民黨立委張麗善（左起）、王育敏、李彥秀等人16日舉行記者會質疑交通部突然冒出的42本軌道建設計畫。（姚志平攝）

國民黨立委張麗善、王育敏、李彥秀等人16日舉行記者會質疑前瞻基礎建設計畫是錯誤的政策，比貪污更可怕，交通部突然冒出的42本軌道建設計畫開過幾次會？有沒有會議記錄？可行性評估報告又是何時完成的？

(中時)