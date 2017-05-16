MLB》洋基想搶大谷翔平 美媒：先找來達比修有

達比修有可能成「大谷翔平爭奪戰」的關鍵要角。(美聯社資料照)

「二刀流」大谷翔平有機會在今年季後挑戰大聯盟，動向引起各隊高度關注，包括豪門洋基，也很可能成為競爭者之一，不過那在之前，美媒16日建議，大谷與遊騎兵的達比修有關係匪淺，加上洋基先發尚顯不足，雙重考量下，應該先設法找來達比修。

近年日職喊話想追隨前輩腳步的案例，是今年回鍋軟銀的川崎宗則，他2011年挑戰大聯盟時，就直言只想去鈴木一朗在的水手，最後他也真的美夢成真。而大谷與達比修，身為火腿前後任王牌，同樣穿著火腿11號球衣，兩人去年也曾一起自主訓練，大谷若真的想追隨前輩腳步，似乎也不讓人意外。

《NJ.COM》基格利歐(Joe Giglio)指出，先前就有不少日本的大聯盟專家預測，若遊騎兵能留住季後成為自由球員的達比修，更有機會搶下大谷翔平，他認為現在達比修不是遊騎兵的非賣品，洋基如果和季前一樣，有想補強先發投手，考量達比修的身手，以及他和大谷的關係，是洋基可以考慮的選擇之一。

(中時電子報)