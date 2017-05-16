蔡英文信心喊話：政府有明確改革藍圖

約十年一度的全球僑務會議，選在總統蔡英文就職周年前夕展開，蔡英文今早出席開幕式致詞時提到，過去一年政府展開許多項結構改革工作，為經濟發展找到新利基，逐漸看到成果。並推出前瞻基礎建設計畫。她信心喊話，政府有明確改革藍圖，景氣正在復甦，現在是大家一同攜手投入，讓世界看到台灣經濟與文化實力的時候。

「歡迎來到全台灣治理最好的高雄。」蔡英文首先提及，這是她上任之後，首度舉辦全球僑務會議，地點移師高雄別具意義，高雄是全台灣最重要的海港，更是政府推動新南向政策關鍵門戶，誠摯歡迎僑領遠道而來。

蔡英文指出，過去一年來，政府展開許多項結構改革工作，花費相當大心力調整台灣產業結構，為經濟發展找到新的利基。如推動5+2創新研發計畫，選定物聯網、生技、醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新的循環經濟等，做為產業發展重要項目，而經過一年努力，領導資金投入研發，逐步看出成果。

她並說，政府推出前瞻基礎是為均衡城鄉發展，充實下一世代的基礎設施，加速國內產業升級，活化內需市場，提升台灣整體競爭力。而在重新點燃國內經濟火苗的同時，政府更要協助產業佈局全球，致力於新南向政策，強化與東南亞國家交流。

她期待僑領發揮人脈、貢獻經驗，扮演國內企業與國際市場橋樑，向全世界行銷台灣產品、文化及價值，僑領是政府在外工作上不可或缺助力，僑務工作亦是政府施政重點，感謝僑領協助僑策，傳承文化及栽培新一代青年人才，支持僑策永續發展。

「第五屆全球僑務會議」5月15至18日在高雄展覽館登場，僑務委員會委員長吳新興指出，在總統就職周年前夕舉行極具意義，廣徵僑胞對國家發展的革新建言，同時強化僑務與國內民意連結。此次邀請全球67國、300位僑領與會，共同討論會議主題「前瞻僑務新局，共創台灣未來」。

(中時)