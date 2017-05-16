高鐵苗栗至台中 恢復雙向通車

台灣高鐵今（16）日上午7:56於苗栗至台中路段（高鐵里程TK137.1公里），架空線遭大型氣球纏繞，且氣球下連接相當長度之垂吊線，恐進一步影響營運安全，目前故障已排除，並恢復雙向通車，延誤狀況仍在統計中。

高鐵表示，由於正值上班旅運尖峰時段，為維護旅客安全，台灣高鐵於該路段實施單線雙向運行，並立即派員由高鐵台中站趕赴現場排除。由於氣球纏繞位置位地處偏遠之大安溪河床上方，維修人員抵達最近之逃生口且必須步行800公尺，才能抵達氣球所在位置。

高鐵公司將雙向架空線斷電接地後，維修人員始得攀上架空線移除大型氣球。故於上午9:35將該氣球排除。9:38雙線恢復供電及雙線運行。

(工商)