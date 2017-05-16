NBA》伏兵歐利尼克26分 綠衫軍進東區決賽
雖然有人說他打球很髒，但塞爾提克板凳伏兵歐利尼克卻在東區四強第七戰橫空殺出，尤其是第四節獨拿12分，其中包含兩記三分球，全場攻下26分，幫助綠衫軍115比105擊敗巫師，取得與衛冕軍騎士爭奪東區王座的資格，兩隊將在18日展開七戰四勝制的第一場戰役。
2013年選秀首輪第13順位被小牛選中的歐利尼克，隨即被交易至塞爾提克，這位來自加拿大的7尺白人球風相當兇悍，多次以粗暴的方式阻攔進攻者，導致遭外界批判。
但，歐利尼克還是堅守本分捍衛著塞爾提克的禁區，此役，替補出賽28分鐘，14投10中，除了飆進26分外，還抓下5籃板、4助攻，第四節當巫師追趕上來的時候，主將艾塞亞湯瑪斯遭嚴防，他的兩顆三分球中斷敵軍氣勢，然後切入、罰球樣樣得心應手，打得巫師陣營鴉雀無聲，最終塞爾提克才得以在主場保住勝利果實。
阿米爾強生只打了10分鐘就因傷退場，塞爾提克教頭史蒂文生改變戰術，讓斯馬特與艾塞亞湯瑪斯組成雙衛，由湯瑪斯主攻，此舉果然奏效，讓半場落後2分的綠衫軍，在第三節末發動15比3攻勢，反超比數取得13分領先。
塞爾提克全場投籃命中率53.2%，11顆三分球都優於來犯的巫師，湯瑪斯29分、12助攻最佳，荷福德15分，克勞德14分，斯馬特13分、6籃板、4助攻。
功敗垂成的巫師，畢爾砍進38分，沃爾18分、7籃板、11助攻，波特20分、10籃板，馬基夫莫里斯18分、9籃板，但7位替補上場僅有波達諾維奇得到5分，相較之下，塞爾提克5位替補貢獻48分，勝負立判。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。