NBA》伏兵歐利尼克26分 綠衫軍進東區決賽

歐利尼克(左)從板凳橫空殺出攻下26分，幫助塞爾提克擊敗巫師，闖進東區決賽。(美聯社資料照)

雖然有人說他打球很髒，但塞爾提克板凳伏兵歐利尼克卻在東區四強第七戰橫空殺出，尤其是第四節獨拿12分，其中包含兩記三分球，全場攻下26分，幫助綠衫軍115比105擊敗巫師，取得與衛冕軍騎士爭奪東區王座的資格，兩隊將在18日展開七戰四勝制的第一場戰役。

2013年選秀首輪第13順位被小牛選中的歐利尼克，隨即被交易至塞爾提克，這位來自加拿大的7尺白人球風相當兇悍，多次以粗暴的方式阻攔進攻者，導致遭外界批判。

但，歐利尼克還是堅守本分捍衛著塞爾提克的禁區，此役，替補出賽28分鐘，14投10中，除了飆進26分外，還抓下5籃板、4助攻，第四節當巫師追趕上來的時候，主將艾塞亞湯瑪斯遭嚴防，他的兩顆三分球中斷敵軍氣勢，然後切入、罰球樣樣得心應手，打得巫師陣營鴉雀無聲，最終塞爾提克才得以在主場保住勝利果實。

阿米爾強生只打了10分鐘就因傷退場，塞爾提克教頭史蒂文生改變戰術，讓斯馬特與艾塞亞湯瑪斯組成雙衛，由湯瑪斯主攻，此舉果然奏效，讓半場落後2分的綠衫軍，在第三節末發動15比3攻勢，反超比數取得13分領先。

塞爾提克全場投籃命中率53.2%，11顆三分球都優於來犯的巫師，湯瑪斯29分、12助攻最佳，荷福德15分，克勞德14分，斯馬特13分、6籃板、4助攻。

功敗垂成的巫師，畢爾砍進38分，沃爾18分、7籃板、11助攻，波特20分、10籃板，馬基夫莫里斯18分、9籃板，但7位替補上場僅有波達諾維奇得到5分，相較之下，塞爾提克5位替補貢獻48分，勝負立判。

(中時電子報)