一例一休害的？謝金河：遼寧街熟悉的攤子都關了
夜市一直以來，都是各國觀光客必去的景點之一！但近期台中市、新北市都有大型新興夜市吹熄燈號。而假日的夜市本應該是人朝眾多的一天，財信傳媒董事長謝金河卻說星期天，我熟悉的幾個攤子都關了，過去的遼寧街在例假日人潮最多，現在店家週末，假日不營業，不知是不是與一例一休有關？
謝金河在臉書上寫下「遼寧街的夜晚」，他表示太太出國去參加小兒子的畢業典禮，一個人到遼寧街夜市找小吃，連續兩個晚上，大約在7點左右，遼寧街夜市出現了完全不一樣的景觀。
14日星期天，謝金河表示「我熟悉的幾個攤子都關了」，像阿圖麻油雞，珍福圓，又一村⋯⋯都沒有開張營業，原本川流不息的遼寧街夜市，一片冷清。
星期一的遼寧街夜市，儘管雨下得不小，但每家店都開著，夜市兩旁停滿暫時路邊停車的車子，遼寧街夜市又恢復人潮⋯⋯謝金河感嘆過去的遼寧街在例假日人潮最多，現在店家週末，假日不營業，不知是不是與一例一休有關？
但有網友認為「取樣不太準啦⋯母親節」、「有人休禮拜，有人休周一」、「我想景氣也有差」、「另外就是雨勢⋯我家自己做生意，也有幾次連日下雨，乾脆休息一天」、「遼寧街夜市 很多攤位早就週休二日了」、「你太會牽拖了」。
(中時電子報)
文章來源：謝金河 臉書
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