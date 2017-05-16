拒售菸品給未成年 全家執行率最高這家連2年墊底

未滿18歲吸菸者，買菸時竟高達5成「未受阻撓」！衛福部國健署今公布最新調查，安排秘密客身著制服到各賣場買菸「喬裝測試」，其中連鎖便利商店違規率為各通路最低的24.5％，較前一年微增1.5％，當中更以全家違規率、改善率均最佳，統一超商37.5％違規率則為居各超商之冠。

國健署委託消基會於2016年4~9月，安排年滿18歲的秘密客，身著制服前往全台22縣市、660家菸品販賣場所，調查業者是否會要求「出示證件」。結果顯示，檳榔攤以60％違規率最高、傳統商店57％居次，其次為連鎖超市或大賣場的30.5％、連鎖便利商店24.5％。

全台連鎖便利商店超過1萬家，其對菸害防制法的執行率相當重要。調查發現，全家的違規率（12.3％）、較前一年改善率（15％），均居4大超商之冠；去年違規率最高的統一超商（27.7％），今年不減反增，再以37.5％連2年居爐主。

全家公關室副部長楊冬寧表示，該公司在加盟主、店員第一天的教育訓練時，就會提醒「禁止販售菸品給未滿18歲者」，每季也都派神秘客到店家做抽檢；統一超商營運企劃部經理李文君說，該集團已在研發系統，今年6月起，若刷到像是菸品、酒品等「18禁商品」，收銀台內部會亮起警告標示，提醒店員要確認買家年齡，避免觸法。

國健署副署長游麗惠說，國內約有10萬名國、高中生吸菸，如何在前端防止他們取得菸品，是非常重要的事情，除了加強宣導、店家自律，政府也會積極稽查；以2016年為例，各地方政府共稽查33萬家販售菸品的通路，計有502件違規、開罰超過447萬元。游麗惠指，依菸害防制法第13條規定，任何人不得販售因品給未滿18歲者，違者最高可開罰5萬元。

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(中時)