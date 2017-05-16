不服管教 斗南高二生竟掐導師脖子推到牆角
(11:27更新內文)雲林縣斗南高中發生學生掐老師脖子，並推逼到牆角事件，二年級黃姓學生昨日最後一堂課時，因不服導師管教，一時情緒失控，掐住蔡姓導師脖子，並將導師推到牆角，黃生上午沒來上學，蔡姓導師無奈表示，該生時常發生同儕衝突，情緒失控，常抓傷勸解的學生和老師。
幸好蔡師沒受傷，上午照到校上課。輔導主任程圳福指出，黃生人際關係不佳，每每以為同學孤立排擠他，所以常和同學發生口角或肢體衝突，情緒一來，連老師都很難抓住，也因此時常被他抓傷。
昨日因他又欺負同學，受害同學除打電話給黃父外，也報告導師，蔡姓導師在第八堂課時要黃生改過，不要老是招惹同學，不料，又挑起黃生情緒，衝向講台掐住老師脖子，並將蔡師推到牆角，在場學生都嚇壞了，但也有男學生向前要將他和老師分開。
程圳福指出，黃生三月時也曾和同學嚴重衝突，導致同學受傷，校方除了由輔導老師對談進行個案輔導外，也對黃生班上進行團體輔導，並將黃生列為二級輔導對象。
教官陳俊男則表示，黃生行為已觸犯校規，將依校規處置。
(中時)
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