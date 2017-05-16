頂招牌馬桶蓋頭走跳 豬哥亮「梳髮費」貴翻天！
「秀場天王」豬哥亮昨結束璀璨演藝路，因大腸癌併發肺衰竭，病逝於台大醫院，享壽70歲，昨天他的靈堂布置完畢，選用他頂著招牌馬桶蓋髮型、開心比讚的照片當作遺照，其實豬哥亮除了「出國深造」期間剪短髮避風頭外，其餘時間都頂著馬桶蓋頭亮相，而要讓這個髮型完美出現在眾人眼前，可得花不少錢。
其實豬哥亮的招牌髮型，是無心插柳的結果，據悉是某次他去理髮廳剪頭髮，師父幫他出主意，說剪馬桶蓋頭「保證紅」，沒想到一試就中，從此成為豬哥亮招牌，據《自由時報》報導，有電影圈人士透露，豬哥亮復出後接拍《雞排英雄》，之後開始跑宣傳，而向來對於藝人妝髮費從簡的電影公司，知道了豬哥亮的「梳髮費」一次要一萬元，感到驚訝不已，後來才得知真實原因，其實是豬哥亮想照顧一直跟著他的髮型師，所以訂了1萬元的整理費用，相當暖心，讓人見識到他重情的一面。
(中時電子報)
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