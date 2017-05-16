大腸癌早期發現、積極治療、存活率高！
秀場天王豬哥亮因大腸癌細胞轉移肝臟，昨日早上於睡夢中辭世，然而豬哥亮早在2014年就診斷出罹患大腸癌第二期，卻因種種因素而不積極治療，直至去年，大腸癌惡化至末期，才開刀治療；醫師指出，大腸癌早期發現，並配合積極治療，存活率高。
國民健康署日前公佈癌症登記報告中，2014年大腸癌罹患人數位居第一，共有15,764人，而50歲~74歲民眾中，每20人就有1人患有大腸癌！
依據自由時報，台灣腸癌病友協會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院外科部副部長王輝明指出，大腸癌發生率高居不下，且患病年齡也有下降的趨勢，推測是國人飲食習慣改變，喜歡攝取燒烤、油炸、醃製及紅肉，以及工作時間長、壓力大，都有可能誘發大腸癌發生。
三軍總醫院血液腫瘤科何景良主任表示，如果病患配合醫師囑咐，尋求正規醫學治療，大腸癌第一期5年內的存活率高達85%，第三期也有60%，末期存活率雖僅剩20%，但醫學發達，已研發許多標靶藥物及化學治療藥物，因此還是有機會得到控制。
王輝明醫師呼籲，民眾平時可以從糞便狀況來觀察身體情況，如果有血便、頻便、腹絞痛，甚至排便情況異常改變，就建議至醫院檢查；而年滿50歲以上、75歲以下的民眾，每兩年一次有免費糞便潛血檢驗。
想要防治大腸癌找上門，就要健康飲食，避免油炸、醃製、燒烤、加工過食品及紅肉等，多吃新鮮蔬果、高纖食物，並養成規律運動習慣；再來就是定期做篩檢，才能即早發現、提早治療。
(中時電子報)
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