豬哥亮靈堂布置完成 遺照挑這張原因曝光

豬哥亮靈堂布置完成，預計中午開放。(圖／粘耿豪、李承陽攝)

謝金晶和謝順福、大嫂靈堂前悼念。(圖／李承陽攝)

豬哥亮靈堂門口掛著「萬秀天王豬哥亮」布條。(圖／李承陽攝)

豬哥亮靈堂。

豬哥亮15日病逝，靈堂連夜趕工，目前已步置完成，以白紫色調為主，預計中午正式開放給親友悼念，而小女兒謝金晶曾印尼趕回來後，在靈堂守了8小時，清晨5點離開，早上10點又回來，和大哥謝順福、大嫂一起跪拜。

靈堂以白紫色調為主，門口掛著「萬秀天王豬哥亮」布條，遺照選用他笑容燦爛比讚照，議員周勝考透露照片是親屬們挑選的，是他第三張專輯《你永遠是我的最愛》封面照，呈現他生前歡樂形象，也象徵他在歌壇的輝煌。

而謝金晶和謝順福、大嫂快閃跪拜後，就進入靈堂內休息，預計中午會開放給親友、粉絲悼念。

(中時電子報)