高鐵苗栗段飛來紅氣球 一度單線運轉現已恢復

高鐵苗栗段早上飛入一顆類似建商廣告用的大型紅氣球。（黎薇翻攝）

類似建商廣告用的大型紅氣球飛入高鐵苗栗段。（黎薇翻攝）

維修人員前往移除大型氣球。（黎薇翻攝）

高鐵苗栗路段上午7點56分許，架空線遭大型氣球纏繞，且氣球下連接的垂吊線恐影響高鐵行駛，由於正值上班尖峰時段，高鐵在苗栗至台中路段採單線雙向運轉，同時派維修人員到場排除，部分班次受影響。

高鐵公司指出，由於氣球纏繞位置位地處偏遠的大安溪河床上方，維修人員抵達最近的逃生口後還須步行800公尺才能抵達氣球所在位置。維修人員先將雙向架空線斷電接地後，爬上架空線移除大型氣球，在上午9點35分將氣球排除，9點38分恢復雙線供電及雙線運行。

大型氣球類似建商廣告用的氣球，經檢視外觀並無任何字樣，高鐵公司表示，單線雙向運轉造成部分班次延誤，延誤狀況目前正統計中。

(中時)