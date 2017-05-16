MLB》馬林魚牛棚燒掉7分 揮12安仍輸太空人

太空人古瑞爾(右)轟出逆轉戰局的滿貫炮，率隊奪勝。(美聯社)

馬林魚近期戰績不振，牛棚不夠力是其中一個主要原因，而他們16日與戰績傲視全聯盟的太空人交手，這個問題又再度讓他們嚐到苦頭，前5局還以1分領先的魚軍，接連推出3名中繼投手，竟全都失掉分數，儘管他們全場敲12安，還比太空人多4支，仍以2比7輸球，再度掉回國聯東區墊底。

此役馬林魚前4局兩度發動攻勢，4下還一度攻占滿壘，但缺乏適時一擊，最後仍無功而返，直到5下才好不容易靠2支安打進帳1分，加上先發的史崔利(Dan Straily)儘管5上遭球吻，仍撐完5局

、無失分，讓魚軍5局結束以1比0領先，他也帶著勝投資格退場。未料，馬林魚得分已不易，牛棚卻還放火。

先是田澤純一6上挨古瑞爾(Yuli Gurriel)滿貫炮狙擊，接著7上齊格勒(Brad Ziegler)也單局挨3安失2分，使得比分瞬間被拉開。連同此役，兩人近況差到不行，田澤近2場出賽，投2局失5分，自責分率飆到6.60，4月自責分率僅0.71的齊格勒，更是5月大爆炸，4場出賽投1.2局9分責失，自責分率暴漲到6.28。

牛棚頻頻失分，馬林魚後段雖然局局有安打，但攻勢流於單打獨鬥，僅靠波爾(Justin Bour)8上的陽春炮追回1分，但9上太空人的阿圖維(Jose Altuve)又從麥高文(Dustin McGowan)手中轟出陽春炮，撲滅魚軍反撲氣燄。魚軍終場5分之差輸球，太空人先發馬斯葛魯夫(Joe Musgrove)奪第3勝，田澤吞本季首敗。

(中時電子報)