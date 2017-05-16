5月16日中視午間新聞速速報
今天下不停! "大雨炸彈"襲全台
受鋒面影響，全台天氣相當不穩定。中央氣象局也針對整個西半部地區及宜蘭、花蓮、台東山區發布大雨特報，預估今下半天起鋒面逐漸往南移動，中部以北平地降雨可望於入夜後趨緩，但南部、東部仍有雨。
豬哥亮靈堂午後開放 墓園擬設紀念園區
秀場天王「豬哥亮」病逝，目前安置板橋殯儀館，最快今天中午就會開放靈堂供外界弔唁，之後將長眠於基隆，園區內也考慮規劃一處場所，播放豬哥亮生前的作品等紀念性影片，供粉絲悼念。
端午節別放"粽"! 想吃又怕胖?教你這樣吃
端午節即將到來，又可以品嘗肉粽的美味，但是您知道吃一顆粽子至少要跑步兩小時才能消耗熱量嗎？品嘗肉粽的美味，要怎麼吃粽子，才不會增加身體的負擔呢？鎖定稍後中視午間新聞，有專業醫師解析給你聽。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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