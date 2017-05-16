自曝「這件事」壓力過大 劉若英：我人命一條

劉若英巡迴演唱會即將進入尾聲，不過歌迷要求加場，讓她相當猶豫 。(圖/本報系資料照)

歌手劉若英目前在全球舉辦《我敢 Renext》巡演，唱遍50個城市目前即將畫下句點，對此歌迷大嘆不捨紛紛留言加場，對此讓劉若英內心百般掙扎，直呼每加一場都是項艱難挑戰，不是隨便在開玩笑。

劉若英日前才表示巡演場次，在歷時三年後僅剩一隻手就能數完，原以為可以暫時歇息一下陪伴家人，未料歌迷竟希望能在台灣加開最終場，這讓劉若英親上火線回覆歌迷，「口口聲聲說要我多休息，卻要我在小巨蛋加開最終場」，讓她直呼壓力真的很大，雖然跟公司幾經討論希望能玩點不一樣的內容，但礙於家有老小要照顧，電影也正在籌備中，因此只要多加開一場都不是在開玩笑，讓她直呼「我真的人命一條」。

此外他更推出經紀人當擋箭牌，表示若歌迷肯「好心放過她」，就算已付的場地費拿不回來也無所謂，最後她表示要將這個問題交給歌迷定奪，不過歌迷不忍她如此辛勞，也表示不在小巨蛋開唱也沒關係，只要一張椅子、一支麥克風也可以，對此也讓劉若英回覆「真的可以這樣嗎」?看來不久後似乎有望聽到劉若英在故鄉開唱。

(中時電子報)