假疫苗害豬死亡？ 檢方：還得釐清

原廠真疫苗(右)瓶子一體成形，假疫苗底部有一條接線。(許素惠翻攝)

假疫苗封緘編號有可能重複。(許素惠翻攝)

豬農懷疑豬死亡和假疫苗有關，但檢方強調有待釐清。(許素惠翻攝)

不肖廠商偽造百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗(簡稱PVC)。(許素惠翻攝)

雲林縣與彰化縣境2015年5月間起，陸續傳出小豬暴斃，加上有廠商販賣來路不明的百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗(簡稱PVC)，豬農懷疑可能是疫苗引起，提出檢舉，檢警和農委會防檢局深入追查，發現王、沈兩嫌賣的疫苗果然是假的，銷售出去的黑心疫苗超過10萬劑，不法所得逾2500萬元。不過，是否因此導致小豬死亡，還有待釐清。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，王嫌自行買入空瓶並偽造原廠與農委會合格封緘後，以稀釋毒品的邏輯，將原廠購得的疫苗用清水稀釋後，再以偽造的封緘封瓶，以每劑63元的價格出售予沈嫌，沈嫌則以低於原廠零售價每劑75元的65-74元價格，售予其他經銷商及豬農，目前查得多名豬農受騙，銷售的黑心疫苗達10萬劑以上，沈、王不法利得初估超過2千5百萬元。

黃怡華說，該案查扣的黑心疫苗經相關鑑定後，無毒性物質、有菌類反應、濃度遠低於原廠疫苗，部分豬隻於注射黑心疫苗後死亡，二者間是否有關尚待查證釐清。

(中時)