吳敦義：國民黨不能再隨便讓

國民黨黨主席候選人吳敦義強調，國民黨坐不改姓、行不改名，但不再溫浪恭儉讓，現在要當仁不讓。（盧金足攝）

國民黨主席選舉中彰投區政見說明會今天（16日）在台中世貿中心舉行，因為高鐵車況因素，第一位上台發表政見的吳敦義遲到15分鐘，他在面對全場爆滿的民眾強調，蔣公不能被羞辱，中華民國不被壓抑，民進黨不飲水而不思源，夠狠毒、夠惡劣，國民黨不受壓制不改名，他公開宣示國民黨坐不改姓，行不改名，國民黨以往都是溫浪恭儉讓，但現在不能再隨便讓，要當仁不讓。

國民黨台中市黨部主委任杰表示，依政見發表會規定，遲到時間就扣除，但因為是高鐵車況，正常規定遲到扣時間，但因為是外力因素，維持發表時間。

吳敦義表示，高鐵服務很好，準點率很高，但這兩次故障，和國民黨現況一樣，像電線糾纏，但國民黨很快就會修好順暢，國民黨有起有落，但風風雨雨很快度過，會重新贏回國民黨春天。

「民進黨並不是打不敗的！」吳敦義表示，民進黨失政連連，國民黨要勝選團結是重要因素，他舉一根筷子折的斷，一捆筷子折不斷，況且團結還不一定能贏，所以一定要團結，他有創造選舉成功的經驗，他當選黨主席一定會嚴密流程選出參選的領頭羊，2018贏得地方選舉，2020總統大選是終極目標，撥亂反正，打造均富廉能公益有效的社會。

(中時)