違法聘外勞在家幫傭 元太科技總經理李政昊獲緩起訴
元太科技總經理李政昊遭檢舉以元太公司名義，引進3名菲藉產業外勞，卻陸續指示3人至自己及岳父永豐餘總裁何壽川的一品苑豪宅當幫傭。台北地檢署考量李認罪，已將150萬罰鍰全數繳清，今以背信罪處分緩起訴1年，需另繳交國庫20萬元。
台北市政府勞動局2015年接獲菲律賓移工申訴，指在一品苑從事許可外工作，勞動局隨後前往調查，發現3名菲籍移工在家幫傭，屋主竟是元太科技總經理李政昊。
勞動局調查發現，元太科技合法申請引進51名產業移工，其中3人卻被李政昊指派至自宅服務，薪資則由元太科技支付。
3名移工向勞動局訴苦，表示非但沒有週休一日，也無法外出提領薪資，李政昊一家在國慶日連續假期出外旅遊，卻未留下任何食物，才會撥打1995專線申訴。
勞動局先以就業服務法對元太科技、李政昊各開罰75萬元，並函請北檢偵辦李政昊所涉刑事背信罪嫌。
李政昊出庭時坦承思慮不周，為妥善照顧家庭，才挪用公司移工。檢察官認為，李政昊私用公司資源圖個人利益，涉嫌背信罪，但考量李認罪且已繳清罰鍰，及對元太造成的損害程度，處分緩起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。