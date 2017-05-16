違法聘外勞在家幫傭 元太科技總經理李政昊獲緩起訴

元太科技總經理李政昊遭檢舉以元太公司名義，引進3名菲藉產業外勞，卻陸續指示3人至自己及岳父永豐餘總裁何壽川的一品苑豪宅當幫傭。台北地檢署考量李認罪，已將150萬罰鍰全數繳清，今以背信罪處分緩起訴1年，需另繳交國庫20萬元。

台北市政府勞動局2015年接獲菲律賓移工申訴，指在一品苑從事許可外工作，勞動局隨後前往調查，發現3名菲籍移工在家幫傭，屋主竟是元太科技總經理李政昊。

勞動局調查發現，元太科技合法申請引進51名產業移工，其中3人卻被李政昊指派至自宅服務，薪資則由元太科技支付。

3名移工向勞動局訴苦，表示非但沒有週休一日，也無法外出提領薪資，李政昊一家在國慶日連續假期出外旅遊，卻未留下任何食物，才會撥打1995專線申訴。

勞動局先以就業服務法對元太科技、李政昊各開罰75萬元，並函請北檢偵辦李政昊所涉刑事背信罪嫌。

李政昊出庭時坦承思慮不周，為妥善照顧家庭，才挪用公司移工。檢察官認為，李政昊私用公司資源圖個人利益，涉嫌背信罪，但考量李認罪且已繳清罰鍰，及對元太造成的損害程度，處分緩起訴。

(中時)