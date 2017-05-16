室內禁菸髮夾彎？國健署：酒吧夜店可設吸菸室

國健署表示，將取消原先要調漲的免稅菸菸捐，並允許酒吧、夜店增設室內吸菸室。(圖片取自美聯社)

衛福部國健署今年1月修正《菸害防制法》，未來電子菸將被納管、禁設吸菸室、公共場所全面禁菸。國健署今指，昨經跨部會討論後，修法內容大致不變，但酒吧、夜店、雪茄館等首當其衝的公共場所，則允許設置室內吸菸室；原先每包免稅菸預計漲20元菸捐，也宣告取消，預計月底將部版本送進行政院。

現行《菸害防制法》第15條之11註明，對於提供公眾消費的室內場所，可以設立有獨立空調和隔間的室內吸菸室，雪茄館、半戶外開放空間的餐飲場所允許吸菸，酒吧、夜店若為下午9時起營業，且僅限18歲以上民眾進入者，也開放室內吸菸。

國健署1月4日預告修正《菸害防制法》，限制條件將全面趨嚴，刪除所有「特例允許吸菸」的場所，國內機場、各飯店賣場將不能設吸菸室，夜店、酒吧也將全面禁菸、雪茄館、水煙館更只能提供販售服務，不能在店內吞雲吐霧。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，經過30天的預告期，收到各界許多意見，國健署昨日和內政部、警政署、法務部、關務署、財政部等單位進行跨部會討論，會後共識和原先修法內容大致相同，但取消原先要調漲的免稅菸菸捐，以及允許酒吧、夜店增設室內吸菸室。

羅素英表示，考量到國情和執行的實務面，要讓原先完全不受限的吸菸場所，一口氣變成完全不准吸菸，擔心此舉過於極端，故決定依室內吸菸室設置辦法，保留設吸菸室的空間，但原先各公共場所的吸菸室，仍然要求廢止。

至於原先要將免稅菸的菸捐每包調漲20元，也就是每條菸漲200元，羅素英說，跨部門討論後，認為根據《關稅法》和《離島建設條例》，該舉動並不適合，故從此波修法中拿掉。國健署副署長游麗惠說，預計本月底可將衛福部的版本送進行政院，希望盡快三讀通過上路。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)