請客吃飯不叫團結 洪秀柱：人格比人脈重要

國民黨主席選舉將於5月20日投票，今（16）日上午在台中世貿中心舉辦「中彰投區政見說明會」，六位候選人輪番上台發表政見，其中吳敦義與洪秀柱短暫交會，互相握手致意。（黃國峰攝）

國民黨主席選舉將於5月20日投票，今（16）日上午在台中世貿中心舉辦「中彰投區政見說明會」，吳敦義指出國民黨不會改名但要改個性。（黃國峰攝）

國民黨黨主席候選人洪秀柱強調，要趕快「用壯育青」，讓年輕人趕快接班，重新拿回執政權。（盧金足攝）

國民黨主席選舉候選人洪秀柱今天在中彰投政見發表會表示，請客吃飯，布椿買票，利益交換，利益分配這不叫團結，在共同理念之下才叫團結，國父就是靠理念，讓有志之士一起衝鋒陷陣，她也火力十足強調「人格比人脈重要，社會信賴比你的資歷重要，替年輕人開路，比綁椿重要，提振士氣比口號重要。」

洪秀柱說，這場選舉不是國民黨家務事，是決定台灣未來方向，六名候選人激烈競爭，很多黨員憂心不團結，選舉難免有口角之爭，選後會團結，但團結固然很重要，但看要用什麼方式團結更重要。

她表示，這短短一年多的擔任黨主席時間，看到有的國民黨員忘掉創黨精神，「愛台灣」變成民進黨專利，國民黨「愛台灣」就變成害台，國民黨不敢講，一直往後退，不敢變不願意變，話語權落在別人手裡。

「做到流汗嫌到流涎！」洪秀柱表示，她擔任黨主席時成立論述組織，從早到晚一直講，一直宣傳理念，因為制度就是規矩，她為建立制度得罪多少人，但制度一定要建立。

洪秀柱強調，年輕人痛恨不公不義，但年輕人為何棄國民黨而去？因為很多年輕人存著當年前總統李輝時代的黑金印象，要破除這樣心態想法，就必須「用壯育青」，讓年輕人趕快接班。

「這幾年來國民黨沒有培養什麼政治明星，居然找不到接班人！」洪秀柱舉在她之前發表政見的吳敦義，受先總統蔣經國拔擢土當時才28歲的吳敦義，但現在沒有培養，看不到展現年輕人舞台。

洪秀柱說，有錢買不到政黨，有錢反而失去政權人心，國民黨人多錢多沒有用，黨工會更多，但改革很痛苦，她如果連任黨主席後再收拾舊山河。

她也痛批，兩岸關係被蔡英文總統搞這樣，一步路都沒有辦法出去，不只兩岸政策，連WHA都沒法參加，那可能參加大陸一帶一路，放棄大陸這麼大市場，她要以和平協議，終結兩岸敵對關係，深化九二共識，重新拿回執政權。

對六名候選人的競爭，洪秀柱強調，「人格比人脈重要，社會信賴比你的資歷重要，替年輕人開路，比綁椿重要，提振士氣比口號重要！」無私奉獻比什麼都重要，呼籲黨員找一個無私奉獻的候選人。

(中時)