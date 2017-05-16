被控教唆洩密一審無罪 馬英九：十分正確

前總統馬英九。(林偉信攝)

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地院判馬無罪，柯不服提上訴，高院今日開庭，馬英九到庭表示，他沒有犯罪、一審判決十分正確，柯提上訴證明對自己請託關說司法個案，沒有悔改認錯，他感到非常遺憾。

柯建銘在法庭外受訪時則表示，馬英九雖然否認犯罪，但他覺得馬氣色有問題、非常心虛，前檢察總長黃世銘被依洩密判有罪定讞，可見馬涉及教唆洩密，他希望二審法官細心審理，馬英九一定有罪。

本案是立委柯建銘在3年前「馬王政爭」時提起的自訴案，包括控告馬教唆黃世銘洩密，及馬在國民黨記者會中，誹謗柯涉及司法關說案二部分；由於馬在總統任內有刑事豁免權，北院等到他卸任後才展開審理，今年3月審結判馬無罪。

高院今日開庭，馬跟柯的律師爭鋒相對，經雙方討論後審判長周政達也列出本案5項爭點，包括2013年9月1日誰打給黃世銘？黃為了何事到馬的寓所？馬是否教唆洩密？黃提供的專案報告是否應為祕密？馬在國民黨記者會有沒有誹謗柯建銘？

另外，柯的律師聲請再次傳喚高檢檢察官楊榮宗及馬的隨行祕書林有振，要求再次進行交互詰問，庭末，審判長諭知，全案候辦。

(中時)