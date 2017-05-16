NBA》關鍵時刻他10投0中 從天堂落地獄

巫師隊沃爾(左)在第七戰關鍵時刻10投0中，最終不敵塞爾提克，無緣闖進東區決賽。(美聯社資料照)

第六戰沃爾的準絕殺三分彈，幫助巫師起死回生，將戰線拉至第七場殊死戰，沒想到這位巫師頭號一哥卻在關鍵時刻掉鏈子10投0中，只能眼睜睜看著對手帶走勝利，而他也從天堂掉進地獄，落寞的走下舞台。

沃爾整季表現都相當出色，例行賽只有一場得分在個位數，而這場比賽就出現在1月12日與塞爾提克之戰，該役他21投4中僅得到9分。巫師最終搭上東區第四闖進季後賽，首輪4比2淘汰老鷹，6場比賽得分都超過20分，第6場更是豪取42分，幫助球隊在客場贏得勝利。

次輪面對東區戰績第一的塞爾提克，前四戰雙方都保住主場優勢戰成2平，第五戰巫師狂輸22分，無退路的第六戰靠著沃爾的最後3秒大號三分球準絕殺92比91扳平。

第七場殊死戰，沃爾奮戰44分鐘，上半場10投6中攻下13分、4助攻，但或許是因為受到前場拚戰的影響，下半場體力幾乎耗盡，從第三節剩下7分03秒直到比賽終了，沃爾10次出手全部落空，只見強弩之末的他只能在場上來回跑動，決勝關頭毫無建樹，巫師在少了一個絕佳得分點的情況下也只得無奈低下頭來，吞下敗戰苦果。

沃爾在季後賽兩個系列賽平均每場出賽38.7分鐘，換句話說每場比賽休息不到10分鐘，這樣高強度的比賽讓他在第七戰關鍵時刻無力再戰，他所領軍的巫師也再次魂斷季後賽。

(中時電子報)