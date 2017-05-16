羅智強公開挺郝龍斌 臉書遭網友退讚？
國民黨主席6強爭霸，前總統府副秘書長羅智強今（16日）在臉書表態他的一票投給郝龍斌。羅認為郝不慍不火的特質，將來會是凝聚國民黨的團結公約數。
羅智強認為這次國民黨精銳盡出，洪、吳、詹、潘、韓5位候選人各有不同優點，但終究只有一票。他投郝龍斌，不是因為他沒有缺點，或者能力條件一定勝他人一籌，最重要的是郝龍斌是五人的「中間版」，擁有不慍不火的綜合特質，將來會是凝聚國民黨的團結公約數。
羅智強說，這次國民黨主席選舉，採取法國的二輪決選制，所以第一輪不用「想太多」，把票投給自己「最喜歡的」就對了，完全不用考慮棄保，因為還有第二輪投票。
羅智強認為二輪決選制也是比較進步的總統選制，他也建議未來的新黨主席，應該把「推動總統選制改為二輪決選制」當成政黨重要政見，為台灣立制度根本。
羅智強公開挺郝龍斌，但網友有不同意見。有網友表示「很可惜你選擇郝龍斌而不是洪秀柱，你如果要選市長我真的該考慮我這票要不要投給你。」；也有網友說「您投郝是您的選擇 我退追蹤了，拜～」。
羅智強曾宣示臉書達100萬讚即參選台北市長，目前按讚數已突破64萬。此番公開表態挺郝，是否會影響他的按讚數，值得觀察。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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