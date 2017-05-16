楊潔篪會唔南韓代表團 稱中韓將緊密溝通

率韓國代表團赴華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的共同民主黨議員朴炳錫15日在北京中南海與大陸國務委員楊潔篪會面，楊潔篪表示中方定將與韓方就半島問題緊密溝通。

韓聯社16日稱，當天雙方就朝核問題、「薩德」入韓等半島局勢深入交換了意見。楊潔篪表示，中方堅持「半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題」的三項原則；希望韓國新政府成立後，韓中雙方為恢復關係付出努力。

朴炳錫表示，無論如何半島決不能爆發戰爭，各國商討半島相關事宜時不應把韓國排除在外。對此，楊潔篪回應稱，中方定將與韓方就半島問題緊密溝通。

報導稱，朴炳錫一行本月13日抵達北京，預計將於16日回國；朴炳錫先後拜訪大陸國家主席習近平、中國前外交國務委員唐家璇等。

(旺報)