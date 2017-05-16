小S跌倒腳紅腫坐輪椅 網：受傷不失巨星風采

小S跌倒雙腳紅腫，讓她只能暫坐輪椅代步。(圖/小S臉書)

「國際巨星」小S領銜主演電影《吃吃的愛》即將上檔，節目《姐姐好餓》也將推出第2季，傲人的演藝成績令眾明星望塵莫及，不過稍早卻在臉書PO文錄影時不甚摔倒，呆坐在輪椅上無奈的照片，讓粉絲相當擔憂頻頻留言慰問。

小S臉書發文大表無奈。(圖/小S臉書)

小S臉書PO文，「第一天錄完影，竟然在飯店地下室撲街，今天錄影得坐輪椅了」，接著更PO出左腳紅腫的照片，這讓粉絲相當著急，紛紛留言要她趕快冰敷，以免到時傷勢更嚴重，另一張照片只見小S穿著白色睡袍，翹起受傷的左腳坐在輪椅上，並且將右手托在臉頰上，似乎當這場「無妄之災」相當無奈，不過有粉絲表示，小S氣勢完全不輸給其他女星，就連受傷坐輪椅都展現巨星風采，「國際巨星」封號果然名不虛傳。

(中時電子報)