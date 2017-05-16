赴法發明展晚宴要求分擔 外交部：團員自願分攤
媒體報導，2日駐法國代表處晚宴赴法參加巴黎雷平國際發明展之我國團員，提出負面爆料資料事，外交部上午表示，雖囿於經費有限，但此次仍以不低於往年每人平均餐費水準，勉力酌支辦理歡迎晚宴，而本次參展團團員體恤駐處經費較往年拮据自願分攤餐費，倘遭外界曲解為駐處要求團員分攤費用，實屬誤解。
外交部指出，外交部及各駐外館處對於我國人赴海外參展為國爭光，無不全力協助，盼與國人共同攜手合作展現我國軟實力。
外交部說，我國人參加巴黎雷平國際發明展表現優異成果斐然，駐法國代表處於分享國人榮耀之際，歷年來均由大使親自到場探視團員並辦理歡迎餐會。本年駐法代表處係於5月2日於代表處設宴款待團員，駐法國張銘忠大使並當場表示他們夫婦將於5月6日下午親自到場為參展團員加油打氣，晚間再出席頒獎典禮，現場氣氛融洽，賓主盡歡。
外交部強調，據駐法國代表處表示，雖囿於經費有限，但此次仍以不低於往年每人平均餐費水準勉力酌支辦理歡迎晚宴，而本次參展團團員體恤駐處經費較往年拮据自願分攤餐費，倘遭外界曲解為駐處要求團員分攤費用，實屬誤解。
(旺報)
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