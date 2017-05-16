失策!比特幣太難買 勒索病毒駭客全球只收5萬美元

勒索病毒「WannaCry」。(圖/shutterstock)

勒索病毒「WannaCry」肆虐全球，影響超過150個國家、20萬台電腦，不少大型公司、政府機關、醫療體系等都中鏢，然而這項「生意」似乎不如駭客預期來的好賺，因為截至15日為止，駭客只收到了約5萬美元(約新台幣150萬元)的贖金，僅有約0.08%的受害者繳交贖金，以目前影響的規模來看，這樣的金額並不算多，而主要原因之一就是因為受害者不會買比特幣。而防禦這個病毒仍是當務之急，也怕未來變種病毒越來越多，讓影響範圍持續擴大。

據《NBC》報導，英國電腦防護公司Elliptic執行長史密斯(James Smith)，正在協助政府追查這些匿名貨幣的流向，而他們正在追查上個周末釋放在全球肆虐勒索病毒的駭客組織，該組織的勒索病毒影響了全球超過20萬台電腦，每台電腦向受害者勒索價值300美元的比特幣，聲稱繳錢後才會將電腦硬碟解鎖，但截至周一為止，該組織只收到了價值5萬美元的比特幣。

受害者收到的勒索指令表示，3天內付出價值300美元比特幣才能解鎖，之後便會翻倍成600美元，而7天之後再不繳納贖金的話，硬碟資料就會永遠被鎖住。而周一已經是第一波受害者的300美元贖金的截止日，目前只有約0.08%的受害者繳交了贖金。

史密斯表示，主要是因為大部分的受害者並不會購買網路貨幣比特幣，儘管勒索病毒的介面有教學，但對他們來說繳交贖金的過程過於複雜。另一項原因則是因為目前還無法確切得知，繳納贖金是有效的解鎖辦法，再加上目前各國政府皆呼籲受害者不要繳納贖金，這些原因都讓目前駭客所獲得的贖金金額不高。不過他也表示，周一第一波贖金期限到期之後，未來支付的贖金恐怕會激增。

目前史密斯的公司仍在協助執法機關找到駭客，他表示很多人都認為像比特幣這種加密過的貨幣是完全追查不到，不過執法單位和像Elliptic這種公司合作，找到了辦法可以追蹤錢的流向，而且當駭客試圖將錢領出時，會讓他們更容易找到駭客的行蹤。如今防禦勒索病毒仍是當務之急，畢竟誰都不想自己的電腦被綁架，也不想付半毛錢給駭客，而目前也已經發現了3種變種病毒，只怕未來影響的規模會持續擴大。

(中時電子報)