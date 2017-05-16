吳敦義南辦指控 高雄有1千餘名人頭黨員

吳敦義南部辦公室16日發出聲明，指控高雄仍有許多黨員未收到投票通知單，且有1千多名的幽靈與人頭黨員設在同一戶籍內，小港與前鎮的投票所可能會有大量冒名投票行為。

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖表示，5月8日完成投票通知單的印製及寄發，「我自己也是15日才收到通知單」，最遲周三一定會收到。黃強調，就算未收到投票通知單，持身分證到投開所循選舉人名冊核對，一樣可以領票投票。

黃柏霖還說，投開票當天，也都開放各候選人可派員到場，從驗證到投開票都可監督，目前吳敦義、洪秀柱及郝龍斌陣營都表示會派員到場監督。

吳敦義南部辦公室指控，再過4天就要舉行黨主席投票，但高雄地區仍有許多黨員未收到投票通知單，向區黨部查詢也無結果。依黨內的作業細則第18條規定，投票通知單應該在7天前送達，現在只剩下3天，為何今年的作業特別多問題，很多黨員都難解這個謎團。

聲明說，依照慣例，過去黨內選舉投票通知單都是由各區黨部自行寄出，但有黨員反映這次市黨部卻要求集中到市黨寄發，將會延誤寄出時間；更有不少黨員反映，小港前鎮地區有人名下有1千多人頭黨員，很可能會使用冒名投票方式為特定候選人灌票。

(中時)