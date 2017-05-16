為什麼勒索贖金要付比特幣？

虛擬貨幣「比特幣」成了肆虐全球的勒索指定支付贖金。(圖/Shutterstock)

肆虐全球的勒索病毒將電腦鎖上以後，駭客會要求使用者以比特幣支付贖金300美元，但是有沒有想過為什麼駭客想要獲得一筆虛擬貨幣，而不是直接到銀行轉帳或以其他方式支付款項呢？

根據陸媒《第一財經日報》指出，網路駭客看上的是比特幣匿名功能，方便他在收取款項的時候，不用暴露真實身分，以及比特幣有地理上「去中心化」特點，可以不受地域限制，方便向全球受害人索賄，甚至只要透過程式自動處理就能得到贖金。

報導稱，比特幣的轉帳和交易等都不需要附上真實姓名，有利駭客隱藏，而且比特幣目前市佔率大、流動性佳，和過去的犯罪手法相比，以前只能使用美元紙鈔來交付贖金，現今網路技術更加發達、純熟，駭客選擇比特幣支付贖金，更能保護他的神秘身分，也更方便向全球受災戶收取贖款。

實際上，駭客勒索病毒早在1980年代就開始存在，而這次肆虐全球的網路病毒鎖定在醫院、大型企業等機構，就是認為這些地方的電腦資訊化程度比較低，比較容易成功，這種透過比特幣勒索的形式，交易風險甚至比盜刷信用卡還低，可以說網路發達讓犯罪也更加低成本、低風險！

儘管如此，比特幣還是存在漏洞，因為比特幣在交易時，雖然可以選擇匿名，但是若有心追蹤的話，雙方交易者的實際身分，仍可以透過電腦IP被追蹤查出。

至於為什麼目前還沒有支付贖金以後，電腦使用者成功取回檔案的案例呢？因為遭駭的電腦IP和匯出比特幣的電腦IP並沒有對應關係，就會受災戶已經乖乖付贖款，駭客根本不知道誰給自己匯了比特幣，如何還原遭鎖的檔案，駭客根本不知道哪一筆資料是誰的，也不可能在收取贖金以後，正確還原受害人的檔案。

(中時電子報)