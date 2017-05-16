郝龍斌：不要再「網內互打」，撕裂黨的情誼

國民黨黨主席候選人郝龍斌強調，各候選人要再「網內互打」，撕裂黨的情誼，愛黨就不要傷害黨。（盧金足攝）

國民黨黨主席候選人郝龍斌今天在中彰投政見發表會表示，黨主席走上街頭，強硬抗爭才能讓民進黨低頭，民進黨不會有善意，黨主席強而有力，民進黨才會讓步，才會低頭，但他也對選舉造成各陣營互告，呼籲不要再網內互打抹黑，撕裂黨的情誼，愛黨就不要傷害黨。

「選黨主席不是演講比賽，將來不能黨主席說了算！」郝龍斌強調，要讓年輕人出頭，大家要充分配合發揮戰力，「網（往）內不要互打抹黑」，撕裂黨的情誼，雙方以黨為重，愛黨就不要傷害黨。

郝龍斌強調，國民黨要重返執政，現在民進黨天怒人怨，民調已經掉到30％以下，但民進黨的蔡英文總統一點都不在乎，民調施政不好，她也不在乎，只會奪取資源，鬥爭清算。

他舉行政院力推的前瞻計畫，只有綠軍拿的到，反對的當成敵人來鬥爭，民進黨的邏輯是不管施政多爛，就是不會給國民黨藍軍資源。

「黨主席要走上街頭，強硬抗爭才能讓民進黨低頭！」郝龍斌強調，民進黨不會有善意，所以國民黨黨主席要強而有力才會讓步，民進黨才會低頭。

(中時)