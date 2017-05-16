開逛了! 日本10大必敗商圈 絕不能錯過
近來日圓的貶值讓不少哈日族欣喜若狂，搶換一波等出國!好買、好吃、好逛的日本魅力十足，加上廉航班機多，總成為國人出國旅遊首選地之一，各大商圈人潮經常是滿滿滿，大至百貨公司，小路邊的雜貨店，琳瑯滿目的商品無不讓人掏空了荷包，DailyView網路溫度計運用了《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出日本十大人氣商圈，來到日本的你，絕對不能錯過!
第五名 東京澀谷商圈
澀谷車站前的十字路口，那人潮洶湧的景象經常可以在螢幕上看見，做為重要的交通樞紐，熱鬧的程度自然是不在話下，各大百貨公司與旗艦店，足以讓人耗上半天的時間逛逛。
第四名 沖繩國際通商圈
位在沖繩那霸市中心的國際通商圈，全長 1.6 公里的雙向單道街，百貨以及各類商店林立，不論是外國觀光客還是日本遊客，扮手禮總是買個不停，完全就是一個血拼天堂，而位於國際通旁的「沖繩廚房」第一牧志公設市場，便宜又豪華的海鮮大餐絕對滿足口腹之慾。
第三名 東京秋葉原商圈
到日本一定要扛個家電回來!深受國人喜愛的日製吹風機、水波爐以及吸塵器，在日本買就是便宜許多，而在東京秋葉原商圈，正是搶貨的好選擇，如果你對日本動漫有興趣，這裡眾多的周邊商品絕對能讓你耗上一整天享受挖寶樂趣。
第二名 東京銀座商圈
和其他商圈比起來，銀座商圈多了點「大人」的味道，各類時尚品牌在此處聚集，除了頂級名牌旗艦店、百貨商場和各種高級專門店外，近年來平價品牌旗艦店進駐也讓這裡多了不少年輕遊客。
第一名 東京新宿商圈
新宿車站做為轉運樞紐，人潮流量相當的多，週邊林立著各式商場、百貨，每個出口都有著屬於自己的商圈特色，像是東口的歌舞伎町、南口的新宿御苑與特色小店，足足可以逛上一整天，戰利品滿滿滿。
第六至第十名依序為東京台場商圈、東京表參道商圈、東京池袋商圈、東京吉祥寺商圈、大阪心齋橋商圈。
(中時電子報)
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