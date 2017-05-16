都因「她」臨時沒來 豬哥亮從幕後人員變巨星

原本做著幕後工作的豬哥亮，因某次費貞綾(恆述法師)臨時缺席，他上台救援，贏得滿堂彩，也開啟了主持天王之路。(中時資料照片)

豬哥亮不敵病魔摧殘，昨因大腸癌併發肝衰竭辭世，讓人相當不捨，也想起他大起大落的演藝旅程，豬哥亮從拉布幕的小弟到秀場天王，他的人生只能用「傳奇」來形容，而實際上，他能從幕後走向台前，不得不歸功於當初那「臨門一腳」，而這敲門磚，可是當天缺席的「她」所帶來的。

據《蘋果日報》報導，豬哥亮14歲加入新劇團，從拉幕工作學起，直到某次他頂替劇團演員矮仔塗上台演出，獲得不錯的迴響，因而踏上演員、編劇之路，他退伍後開了服裝公司，但劇團導演卻找上門，邀他演出《廖添丁》中「豬哥亮」一角，沒想到深獲觀眾喜愛，因而以「豬哥亮」當藝名，直到今日。

之後，豬哥亮在張帝等好友的推薦下，到高雄火車站附近、楊登魁創辦的藍寶石大歌廳，擔當編劇及導演，做著幕後工作，直到某次，當紅主持人費貞綾(現在的恆述法師)因故缺席，豬哥亮遂臨時救援頂替，跟余天、黃西田等人搭檔，帶來奇佳「笑果」，從此踏入幕前，也開啟了「主持天王」之路，「豬式幽默」從此稱霸南台灣秀場，他的聰明與才能大大發揮，之後所主持的《豬哥亮歌廳秀》，也成為台灣幾代人心中共同的美好回憶。

(中時電子報)