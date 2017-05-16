台中好客家！中市政府成立客家事務輔導團
台中市政府持續推廣客家文化，由副市長林依瑩召集官方代表與專家學者在府內召開「台中市政府客家事務輔導團第一次會議」，並宣布成立客家事務輔導團，成員包括各局處首長、客委會諮詢委員、學者專家等，將持續針對市府各項業務增加客語服務，營造更友善的客語環境。
客委會主委劉宏基說，台中市政府以「台中好客家」為願景目標，向中央客家委員會申請「106至107年度二年期客家整體發展計畫」，全力推動六大核心發展策略「客語友善環境塑造」、「客語媒體傳播」、「客語人文教育」、「公私協力」、「客語生活學校」、「客語示範幼兒園」，獲中央客家委員會入選全國客家整體發展計畫。
市府將創新客家語言與文化價值，帶動大台中客語學習風潮。為營造台中客語環境，台中市政府推廣客語不僅限於客委會，更將落實在生活之中；客家事務輔導團會議中，各局處首長皆就自身業務面思考增加客語服務的可行性。
副市長林依瑩表示，台中市民有1/6、約40萬的人口為客家人，但使用客語的人口卻逐漸減少；為推廣生活客語，台中結合各機關以多元層面推動客家文化，將「說、學、逗、唱」元素融入，讓客語生活化，全面營造台中市友善客語環境。
劉宏基強調，未來將致力推動計畫執行，力爭最高獎勵金，促進客語便利化、生活化、普及化與多元化，市府也將從媒體傳播面、教育面、經濟面、政策面、交通面、法規面、制度面分配資源與調整執行，由下而上落實社區、學校、家庭、客語薪傳師的參與。
(中時)
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