國際時尚大師吳季剛：傳統給我創作靈感
國際時尚大師吳季剛返台，上午拜訪雲林縣長李進勇，李送他布袋戲，並引領他欣賞今年台灣燈會攝影展，建議他將故鄉傳統元素融入設計中，他強調，傳統文化將是他創作靈感，未來會將故鄉傳統元素帶入設計中，讓雲林特有風格登上國際舞台。
吳季剛上午由父親吳昆民、哥哥吳季衡等陪同，從台北搭高鐵南下雲林，遇上異物卡電線而在高鐵上暫停30分鐘的難得經驗。
李進勇引領他欣賞台灣燈會攝影展，仔細解說每幀作品的意義，吳季剛專注且奇地瀏覽，李進勇並贈送布袋戲名偶素還真給他。吳季剛接過手後說，這是他小時候的最愛，非常高興回台能看到這些藝術。
李進勇期許吳在全世界各地推廣服裝設計作品時，能關注到亞洲、台灣、雲林，將事業版圖拓展到國內，將文化、藝術元素融入作品，透過作品讓國際看到台灣的精彩。
吳季剛表示，返台兩天，回到故鄉雲林，將參觀父親與哥哥經營的良作工場農業文創館等地，雲林的傳統與歷史，可以在設計服裝時當做靈感的觸媒融入作品中，例如布袋戲等元素。
吳季剛是四湖人，在台北念到小四後赴美，會講華語，聽得懂台語，但不會說。
(中時)
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