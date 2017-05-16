強化監管機制 陸央行成立FinTech委員會
據大陸鳳凰財經網報導，近年來，隨著網路金融崛起，市面上以創新和科技化為主打的金融科技（FinTech）公司如與後春筍般冒出，卻也使金融體系的風險大大提高。為因應變化快速的金融創新、並加強對於科技和新型金融機制的監管，大陸央行日前宣布，正式成立金融科技委員會。大陸央行表示，未來將深入研究金融科技發展對貨幣政策、金融市場、金融穩定、支付清算等領域的影響，做好發展與安全並行的預防措施，並善用如大數據、人工智慧和雲端計算等技術，讓監管機制能更完整。
金融科技是近年來在銀行與保險產業最紅的話題之一，利用電腦運算和網際網路，提昇產業的工作效率，從投資、支付、融資、基礎建設領域，從外圍逐步逼迫銀行與壽險公司改變。全球對於金融科技的重視和投資，也隨著話題性而日漸飆高，從2008年的9.3億美元（約279.4億台幣），短短6年間暴漲12倍，於2014年達到120億美元（約3,605.1億台幣）大關。大陸人民銀行這次的動作，很符合過去一貫的政策，對於創新事業多半採先放行後監管的方式，在網路病毒肆虐的當下宣布此事，勢必有其重大顧慮。
然而，雖然金融科技的前景看漲，但仍有不少分析師認為，建立於電腦上的這個新興業務是非常脆弱的，資訊安全和客戶隱私將成為最大的挑戰，無論大小，只要一爆出資料外洩，該公司的聲譽就很容易遭到摧毀。也因為對於各國政府而言，金融業仍是一項受到高度監管和控制的行業，法規限制和反洗錢機制，更可能讓金融科技成為曇花一現的泡沫。大陸央行此次成立委員會，勢必將全力防堵這個風險，避免讓已廣泛使用支付寶和微信支付等金融科技的中國社會，未來遭受到嚴重的泡沫破裂。
(中時電子報)
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