立委擬修法精神病治癒前不得假釋
內湖女童小燈泡遭殺害案，士林地院法官以《兩公約》與《身心障礙者權利公約》，精障不得判死，而判處犯嫌王景玉無期徒刑，立委林俊憲16日舉行記者會表示，無期徒刑關滿25年就可以申請假釋，王景玉等於不滿60歲就能重回社會，形同一個社會治安的未爆彈，林認為這是法律漏洞，他要提案修正《刑法》77條，犯行達判處死刑程度，卻因為精神障礙或新制能力欠缺而判無期徒刑者，應該排除一般無期徒刑的假釋規定，必須等到這些人治療痊癒後，才開始計算25年的刑期，之後才能假釋。
(中時)
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