宜蘭綠營三鄉長結盟 將推一人角逐縣長

員山鄉長江永和（左起）、三星鄉長黃錫墉、冬山鄉長謝燦輝等3位綠營鄉長，今天正式宣布結盟，將共推一人參加黨內縣長初選。（胡健森攝）

員山鄉、冬山鄉、三星鄉等3個民進黨籍的鄉長，今天共同召開記者會，宣布正式組成「三鄉合作聯盟」，並最快將在月底之前，協調出其中1人參加民進黨內縣長初選，3人強調，希望這個模式能起示範作用，並且防止黨內分裂。

員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝、三星鄉長黃錫墉3位綠營鄉長，今天一同站在縣府大門口，冒雨高喊「三鄉聯盟一條心、入主縣府有信心」，展現將齊心合力入主縣府的決心。

黃錫墉表示，下一屆的縣長選舉，大街小巷議論紛紛，民進黨的支持者更感到憂心，民進黨如今群雄並起、各立山頭，而以過去的經驗，如果要參選爭取黨內提名，往往同志間因彼此競爭導致同室操戈，此次3人推出「三鄉聯盟」，除了是結合「非新潮流系統」，更是將三鄉的民意結合起來，尤其3人一向立場中立、沒有派系，主要是希望能將「做好、做滿」的執政經驗傳承下去，共推1人來爭取民進黨內提名。

冬山鄉長謝燦輝說，結盟的3位鄉長有很大的共同點，都是在基層服務、並將兩任鄉長的任期做好、做滿，並且擁有基層民意的推薦與支持，3人將共推1人爭取初選，絕對不會缺席這次的縣長選舉。

員山鄉長江永和表示，無論是農舍、地價稅、雪隧塞車、府會關係等問題，都已經對民進黨造成執政壓力及瓶頸，面對這麼多的問題，3位結盟的鄉長都是基層出身且施政成果優異，相信宜蘭縣民都有看到並給予肯定，其實他們每1個人都適合入主縣府，但需要再推派出1位更合適的人選來為宜蘭縣民服務。

3人表示，他們最快會在月底前推出人選，但不是透過抽籤方式，更不會做民調，而是邀集地方上的意見領袖開會討論，和和氣氣地決定共推的人選，希望能夠做表率及示範，讓黨內團結、防止分裂。

對於黨內選情丕變，台面上有意角逐縣長寶座的另外兩人都表示，有更多人投入縣長選舉，是好的現象，也給予祝福。人還在美國進行姐妹市交流的宜蘭市長江聰淵「表示尊重」，他說民主政治的意涵，就是所有人都可以依循著機制，爭取為民服務的機會。且黨內有更多人願意來讓民眾進行選擇，是好的現象。

立委陳歐珀則說，非常歡迎並且給這三位鄉長祝福，有那麼多人要投入縣長選戰，他個人採取樂觀、開放以及祝福的角度來看待，如果比自己還優秀當然樂觀其成，民進黨總是要推1個最強的人來參與2018的縣長選舉。陳歐珀並強調，中央有中央的提名機制，大家要遵守。

(中時)