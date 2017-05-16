學保招標不順 教育部：未來考慮由中華郵政承做

攸關330萬名高中職以下學生權益的學生平安保險，由於保險業者認為無利可圖，因此每年招標都遇到非常大的困難。教育部國教署長邱乾國表示，今年政府編列1億元預算，協助業者減輕行政負擔，增加投標誘因，未來考慮採公辦民營或委由中華郵政公司承做。

學保理賠條件寬鬆，學生在學期時受傷，保險公司就必須一路理賠到畢業，導致保險公司無利可圖。去年學保經8次流標，最後才協商由三商美邦人壽繼續承辦，而今年三商美邦人壽表示，若制度不改，傾向不再投標。今年學保第一次開標是5月26日。

壽險業者表示，學保長期存在帶病投保或是高齡者讀進修部的投保問題，造成得標者每年都是賠錢在做這項業務，因此他們提出4改革方向，包括增設30天等待期、限制投保年齡、1000元自付額及增設爭議處理機制等，制度健全了，業者才有投標意願。

對於業者的要求，邱乾國說，對於調整年齡上限，教育部的立場是不排除、考慮中，也願意願調高保費，但是等待期與自付額對於學生權益影響很大，所以無法接受。

業者要求核准學生投保前增設30天等待期，以避免帶病投保。邱乾國說，增設等待期是為了防堵惡意投保，但也會產生空窗期，造成一般學生在審核階段受傷了卻無法獲理賠，因此教育部無法同意。

至於業者提出1000元以下的小傷小病不給付，教育部也不能接受。邱乾國說，現在學保1000元以下的理賠案件高達10多萬件，而且多數是經濟有困難的學生在申請，如果以後理賠了，影響太多人，實在不可行。

邱乾國說，1000元以下的小傷小病理賠，其實只占業者理賠金額的5％，並不多，問題在於處理這些1000元以下理賠案件，增加不少作業成本。今年招標時，政府會編列1億元經費，協助業者減輕行政負擔，列入招標條件，增加投標誘因。

目前學保每生每年保費是514元，其中家長負擔2/3、政府負擔1/3。邱乾國表示，未來考慮調高保費，如果民間業者還是沒意願，將改成公辦民營或委由中華郵政公司來承做。

(中時)