時力質疑不透明 新北市議會：資訊公開不遺餘力

時代力量新北黨部16日要求新北市議會資訊公開透明。（葉德正攝）

時代力量新北黨部16日偕公民團體前往新北市議會舉辦「還我議會公開透明、新北不做次等公民」記者會，提出新北市議會全面直播議事內容，也要在一周後公布會議紀錄及議事錄等訴求；新北市議會表示，議事錄都有公布上網，但因屬於公部門永久記錄，除委外轉譯逐字稿，還要經議會多重校對，第四次定期會內容已全數上網，已較其他縣市快速，直播部分也有議員提案，經大會討論決議後，即可辦理。

時代力量新北黨部執行長陳志明表示，議會透明程度與市政的執行乃至市政預算，都息息相關的，但從第二屆新北市議會開議至今，根本無從查知有那些議員認真為新北市民監督市政。

陳志明說，新北市議會雖有直播功能，但僅限於會議進行時實況轉播，並沒有提供重播功能，這對白天工作民眾完全無法取用的資訊，且同步直播的內容，也僅限於質詢及市政報告，缺乏法規討論及三讀過程，民眾難以全面了解市政與議會運作狀況。

公都盟執行長張宏林則說，越不透明的議會，該縣市的負債率就會越高，以公督盟在2014年曾經做過的地方議會透明度調查顯示，新北市是六都裡面最不透明，是敬陪末座的

新北市議會強調，議事錄都有公布上網，包括每日議程內容、附件都有詳實逐字記錄，但內容屬公部門永久記錄，除委外轉譯逐字稿，還要經議會多重校對，第四次定期會內容已全數上網，已較其他縣市快速，直播部分也有議員提案，經大會討論決議後，即可辦理。

新北市議會也說，議事廳2樓設有記者席，3樓也有旁聽席，所有資訊都公開透明，62位議員對監督市政接相當盡心，任何指教都會檢討，會竭盡所能做到最好。

(中時)