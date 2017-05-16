台塑生煤許可展延 雲縣府要開公聽會

即將在6、7月到期的麥寮汽電及台塑石化公司生煤許可證展延申請案，雲林縣政府針對決定5月24日，將在古坑崁腳村台三線旁的中華科技大學翠華會館召開公聽會，將邀請中央能源及環保主管機關、地方民意代表、業者代表、環團代表及專家代表，透過正反雙方討論方式，作為許可證審查參考。

(中時)