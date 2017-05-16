綠衣天使募集物資 協助植物人舞動生命
創世基金會舉辦「舞動生命」系列活動，協助植物人募集安養經費，基隆郵局全體員工響應此活動，發起物資募集及愛心捐款，總共募集白米、洗衣精等物資5萬元，及捐款2萬元，並於基隆郵局轄屬46個支局設立認購據點，協助基金會募資。
基隆郵局長張良聰說：「基隆郵局秉持關愛社區的理念，參與『舞動生命』系列活動，希望藉此拋磚引玉，鼓勵大家一起發揮愛心來響應關懷植物人的義舉」。
今（16）日上午局長張良聰率領郵務士及同仁，將募集捐款及物資送至基隆分院，由院長許詩瑋代表受贈。
院長許詩瑋表示，非常感謝基隆郵局積極參與「舞動生命」公益活動，同時呼籲民眾到郵局辦理業務時，也能響應認購每張100元的園遊券，亦可隨喜贊助，一起付出愛心，幫助植物人募集安養經費。
創世基金會20日上午10時至下午3時，將在基隆市文化中心廣場舉辦「植愛在心、有您真好」園遊會，1張園遊券售價100元，歡迎民眾全家大小共同響應做公益，協助募集植物人安養及到宅服務經費。
當天園遊會現場設置了好吃好玩的各式攤位，並邀請到妙音樂劇團、深美舞蹈團、婕妞樂舞社的精采熱舞秀表演。熱誠邀約社會大眾共同參與，一起來為植物人獻出愛心。愛心專線（02）24214738。
(中時)
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