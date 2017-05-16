金針山火燒車 警方懷疑案情不單純

金針山火燒車造成1死1傷，警方懷疑案情不單純。（莊哲權翻攝）

台東太麻鄉金針山產業道路，今天早上7時許發生火燒車，警消據報馳援，發現1人嗆傷，已自行脫困，旋即將其送醫，另1人則被燒死在車內。

自行脫困的黃民（20歲）向警方表示，他與死者莊民（19歲）一起出門，由莊民開車，途中黃民因太累而睡著，後因感覺到灼熱轉醒才發現車頭處已著火，經其呼叫昏迷的莊民，但莊民無反應，黃民連忙逃生，對於車子為什麼會起火也感到奇怪，黃民經送醫救治後無生命危險。

警方初步調查，2人均來自雄，由於莊姓駕駛人陳屍在後座，而黃姓受傷者供詞反覆，兩人又為何會跑到偏僻的產業道路，警方懷疑案情不單純，正深入調查。

(中時)